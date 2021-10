Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar envoie un message fort !

Publié le 3 octobre 2021 à 21h15 par A.D.

Loin de son plus haut niveau, Neymar a été impuissant lors de la défaite du PSG face au Stade Rennais ce dimanche après-midi. Soutenue par Mauricio Pochettino après la rencontre, la star brésilienne a fait passer un message fort sur les réseaux sociaux.

Auteur du match parfait, le PSG s'est imposé face à Manchester City ce mardi (2-0). Toutefois, les hommes de Mauricio Pochettino sont très vite tombé de leur nuage. En déplacement à Rennes ce dimanche, le PSG s'est incliné (2-0) à la surprise générale. Et pourtant, Mauricio Pochettino a aligné d'entrée ses quatre fantastiques, à savoir Neymar, Lionel Messi, Kylian Mbappé et Angel Di Maria. Et alors que Neymar est passé totalement à côté de son match, Mauricio Pochettino s'est mué en avocat de la défense après la rencontre. « (Comment jugez-vous la prestation de Neymar ?) De la même façon, que quand on gagne contre Manchester City, c'est une question collective. Là aussi. Le premier responsable c'est moi. Ce qu'on a fait pendant 25 minutes était de très bonne qualité. On doit pouvoir étendre cela pendant 90 minutes. L'impact psychologique des deux buts à des moments clefs a été important. Je suis satisfait sur un secteur, on s'est créé énormément de situations, d'occasions » , a confié le coach du PSG.

«Cette paix que je vous donne est un cadeau que le monde ne peut pas donner»