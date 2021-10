Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino vole au secours de Neymar !

Publié le 3 octobre 2021 à 16h45 par A.D.

Passé totalement à côté de son match ce dimanche, Neymar n'a pas pu empêcher le PSG de perdre face à Rennes. Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Mauricio Pochettino a tenu à prendre la défense de son numéro 10.

Après huit victoires de rang en Ligue 1 en autant de matchs, le PSG a perdu pour la première fois de la saison ce dimanche après-midi. Opposés au Stade Rennais, les hommes de Mauricio Pochettino se sont inclinés 2-0 à l'extérieur. Alors que les quatre fantastiques - à savoir Neymar, Angel Di Maria, Lionel Messi et Kylian Mbappé - étaient alignés d'entrée, le PSG n'a pas réussi à inscrire le moindre but. D'ailleurs, Neymar est totalement passé à côté de son match ce dimanche après-midi. Malgré tout, Mauricio Pochettino n'a pas souhaité accabler son numéro 10 après la rencontre.

«Le premier responsable c'est moi»