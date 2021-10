Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Mbappé, Messi… Le PSG met les choses au clair !

Publié le 3 octobre 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’il a été avancé que l’entente au sein du trio magique du PSG n’était pas idyllique, notamment parce que Kylian Mbappé se sentirait esseulé, ces affirmations ont fermement été démenties par le club de la capitale.

En s’attachant les services de Leo Messi cet été à la suite de la fin de son contrat au FC Barcelone, le Paris Saint-Germain n’a pas seulement frappé l’un des plus gros coups de l’histoire du mercato. Non, en agissant de la sorte, le club de la capitale s’est ainsi assuré de bénéficier, pendant au moins un an, de l’un des meilleurs trios offensifs de l’histoire sur le papier. En effet, l’international argentin fait maintenant équipe avec Kylian Mbappé et Neymar, qu’il connaissait déjà puisqu’il l’avait côtoyé au FC Barcelone entre 2013 et 2017. Seulement voilà, tandis que les trois hommes doivent encore un peu se roder, il avait été avancé dans la presse récemment que le Français se sentait un peu à l’écart des ses deux compères, certains observateurs craignant même qu’une guerre d’égos puisse déboucher sur des tensions.

« Quand Leo est arrivé, il s’est connecté avec eux »