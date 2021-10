Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma, Navas... L'énorme aveu de Pochettino !

Publié le 3 octobre 2021 à 3h15 par A.M.

Présent en conférence de presse, Mauricio Pochettino s'est prononcé sur la façon dont il gérait la concurrence entre ses gardiens de but.

Cet été, le PSG a sauté sur l'occasion qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma. Et pour cause, le portier italien n'a pas prolongé son contrat avec l'AC Milan, et malgré la présence de Keylor Navas dans effectif, le club de la capitale a décidé de ne pas laisser passer cette opportunité. Depuis le début de saison, Mauricio Pochettino tente donc de gérer comme il peut cette situation. Et en conférence de presse, il en dit plus sur sa stratégie.

«Il n'y a pas de hiérarchie»