Foot - PSG

PSG - Malaise : Messi, Mbappé, Neymar… Ander Herrera envoie un message fort !

Publié le 3 octobre 2021 à 14h15 par H.G.

Alors qu’il avait été avancé que Kylian Mbappé se sentait un peu à l’écart de ses deux compères d’attaque, Ander Herrera a tenu à tordre le coup à ces rumeurs.

En s’attachant les services de Leo Messi cet été après son départ du FC Barcelone, le PSG s’est ainsi offert les services d’un trio offensif de rêve. L’Argentin fait effectivement désormais équipe avec Neymar et Kylian Mbappé sur le front de l’attaque parisienne. Cependant, il a parfois été avancé que le Français se sentait un peu à l’écart des deux autres, tandis que des observateurs craignent une guerre d’égos entre eux. Mais interrogé par Téléfoot ce dimanche, Ander Herrera a tenu à démentir ces affirmations infondées.

« Quand Leo est arrivé, il s’est connecté avec eux »