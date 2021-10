Foot - PSG

PSG : Nasser Al-Khelaïfi rend hommage à Bernard Tapie

Publié le 3 octobre 2021 à 15h45 par H.G.

Alors que le PSG avait déjà rendu hommage à Bernard Tapie ce dimanche, Nasser Al-Khelaïfi a lui-aussi voulu adresser ses pensées à la famille de l’ancien président de l’OM.

C’est ce dimanche, à l’âge de 78 ans, que Bernard Tapie a rendu son dernier souffle. L’ancien président de l’OM entre 1986 et 1995 a été emporté par un cancer, provoquant ainsi une vive émotion au sein de l’ensemble du football français. Et tandis que le PSG lui avait déjà rendu un hommage dans la matinée, Nasser Al-Khelaïfi a lui-aussi voulu adresser un message aux proches de Bernard Tapie et à l’ensemble du peuple marseillais.

« J’ai été très touché d’apprendre la disparition de Bernard Tapie »