OM : PSG, Aulas… Le football français rend hommage à Bernard Tapie

Publié le 3 octobre 2021 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors que Bernard Tapie est décédé à l’âge de 78 ans, le football français a tenu à rendre un dernier hommage à l'emblématique président de l’Olympique de Marseille de 1986 à 1995.

Bernard Tapie n’est plus, mais il vivra à jamais dans les coeurs du peuple marseillais. C’est ce dimanche, à l’âge de 78 ans, que l’ancien président de l’Olympique de Marseille a rendu son dernier souffle. L’homme d’affaires restera à jamais l’une des figures les plus emblématiques du football français, à jamais le premier président à amener le trophée de la Ligue des champions sur le sol français en 1993. Ainsi, l’émotion est vive à Marseille, sa ville de coeur dont il fut le président du club entre 1986 et 1995, et c’est fort logiquement que l’OM a tenu à rendre un dernier grand hommage à son éternel patron. « L’Olympique de Marseille a appris avec une profonde tristesse la disparition de Bernard Tapie. Il laissera un grand vide dans le cœur des Marseillais et demeurera à jamais dans la légende du club. Toutes nos condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches », a publié le club phocéen sur son compte Twitter.

« Vous étiez notre plus bel adversaire »