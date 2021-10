Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli est mis sous pression pour Mandanda !

Publié le 2 octobre 2021 à 12h30 par Arthur Montagne

Depuis quelques matches, la tendance semble être assez claire pour le poste de gardien de but puisque Pau Lopez enchaîne les matches pendant que Steve Mandanda cire le banc. Un choix fort de Jorge Sampaoli qui a conscience de la situation. Mais cette fois-ci, les supporters s'en mêlent.

Cet été, l'Olympique de Marseille s'était fixé pour objectif de recruter un gardien de but. Jusque-là rien d'étonnant puisque le contrat de Yohann Pelé arrivait à échéance. Sauf que Pablo Longoria et Jorge Sampaoli n'ont pas eu l'intention de prendre une simple doublure. Bien au contraire, c'est un numéro 1 bis qui est recherché. Et Steve Mandanda avait parfaitement conscience de cette situation. « C'est aussi le football, les postes doivent être doublés. Il faut que l'équipe soit performante, c'est juste logique et naturel. La concurrence, ça a toujours été ainsi. Il faut mériter de jouer, de porter ce maillot. Si on ne l'est pas, on ne joue pas », confiait le portier de l'OM début août. L'objectif était de pousser Steve Mandanda dans ses retranchements en le sortant de sa zone de confort, tout en préparant sa succession. Dans cette optique, c'est Pau Lopez qui a débarqué sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de l'AS Roma. Mais alors que Steve Mandanda avait débuté les quatre premières rencontres de la saison, depuis le déplacement à Monaco le 11 septembre, le portier espagnol a pris place dans les buts et n'est plus sorti du onze, enchaînant six matches de suite.

