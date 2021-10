Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli reçoit un énorme avertissement pour Mandanda !

Publié le 2 octobre 2021 à 11h15 par A.M.

Conscient qu'il touche à une légende de l'OM en laissant Steve Mandanda sur le banc, Jorge Sampaoli reçoit un message clair de la part des Dodger’s, groupe de supporters marseillais.

Depuis son arrivée à l'OM, Jorge Sampaoli n'a pas hésité à prendre des décisions radicales. Mais celle qui fait le plus parler concerne bien évidemment Steve Mandanda qui semble avoir perdu sa place de titulaire au profit de Pau Lopez. Le technicien argentin est d'ailleurs conscient de s'attaquer à un monument de l'OM. « Je sais très bien que Steve est une idole du club, il doit lutter contre un présent, un système en plus d'un partenaire qui est arrivé », confiait Sampaoli en conférence de presse. Et d'ailleurs, les Dodger's ne manque pas de rappeler au Pelado l'importance de Steve Mandanda.

«Il Fenoméno mérite mieux que cette fin dans l’anonymat»