OM - Malaise : Mandanda, Lopez... La nouvelle mise au point de Sampaoli !

Publié le 1 octobre 2021 à 15h10 par A.M.

Alors que la concurrence fait rage dans les buts de l'OM, Jorge Sampaoli se prononce une nouvelle fois sur la gestion de ses gardiens.

Cet été, Pablo Longoria a rapidement été très clair en annonçant que l'une des priorités de l'OM était de recruter un nouveau gardien afin de mettre en concurrence Steve Mandanda et non pas simplement pour remplacement numériquement Yohann Pelé dont le contrat arrivait à échéance. Dans cette optique, Pau Lopez a été prêté par l'AS Roma et semble avoir pris le dessus sur Steve Mandanda. Jorge Sampaoli s'est encore prononcé sur cette concurrence.

«On doit chercher la solidité selon la forme des joueurs»