OM : Le grand retour de Milik va tout changer à Marseille !

Publié le 2 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

De retour de blessure, Arkadiusz Milik va pouvoir reprendre sa place à la pointe de l'attaque de l'OM, ce qui va engendrer des changements comme l'explique Jorge Sampaoli.

Après de longs mois d'absence, Arkadiusz Milik a fait son grand retour à l'occasion du match contre Galatsaray. Un soulagement pour Amine Harit : « Oui j'ai vu Milik marquer des buts à l'entrainement ! On sait tous ce qu'il peut nous apporter, c'est un grand attaquant, un bon point de fixation à l'aise dans le jeu. On est très contents de son retour. » Toutefois, pour intégrer le buteur polonais dans son onze, Jorge Sampaoli va devoir changer beaucoup de choses puisque depuis le début de saison, c'est Dimitri Payet qui évolue en position de faux-neuf.

Sampaoli annonce du changement