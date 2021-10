Foot - OM

OM - Polémique : Daniel Riolo valide le coup de gueule de Guendouzi !

Publié le 2 octobre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que Mattéo Guendouzi a réclamé un penalty pour une faute qui paraissait assez évidente lors du match face à Galatasaray, Daniel Riolo donne entièrement raison au milieu de terrain de l’OM.

« Le joueur touche zéro fois le ballon. Il me déséquilibre alors que j’arrive en pleine vitesse dans la surface. Il y a clairement penalty. Le joueur ne fait rien à part me déséquilibrer. C’est embêtant de prendre 10 minutes juste pour checker un penalty où il y a vraiment penalty et ne rien donner par la suite », a lâché Mattéo Guendouzi jeudi soir après le match nul entre l’OM et Galatasaray (0-0), poussant donc un énorme coup de gueule contre l’arbitrage. Et la prise de position très claire de Guendouzi est validée par Daniel Riolo…

« Il y a penalty »