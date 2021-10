Foot - OM

OM : Amine Harit fait une grosse annonce pour le retour de Milik !

Publié le 1 octobre 2021 à 21h15 par A.M.

De retour contre Galatasaray jeudi soir, Arkadiusz Milik est très attendu par ses coéquipiers comme l'explique Amine Harit.

Après de longs mois d'absence, Arkadiusz Milik a fait son retour à la compétition ce jeudi à l'occasion de la venue de Galatasaray au Vélodrome. Entré en cours de jeu, l'attaquant polonais pourrait bien être titulaire dès dimanche à l'occasion du déplacement à Lille. Une joie pour Amine Harit qui a hâte d'évoluer aux côtés d'Arkadiusz Milik, absent depuis le début de saison.

«On est très contents de son retour»