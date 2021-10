Foot - OM

OM - Malaise : La grosse mise au point d'Harit sur ses polémiques !

Publié le 1 octobre 2021 à 22h10 par A.M.

Régulièrement pointé du doigt pour son comportement lors de sa jeunesse, Amine Harit, qui a rejoint l'OM cet été, a tenu à mettre les choses au clair.

Cet été, Amine Harit a rejoint l'Olympique de Marseille en provenance de Schalke 04, relégué en deuxième division allemande. Pablo Longoria a donc saisi cette opportunité, malgré le problème rencontré par l'OM pour vendre des joueurs. Un choix qui a fait débat, notamment à cause du passé de l'ancien joueur du FC Nantes, régulièrement cité au cœur de plusieurs polémiques. Mais Amine Harit a changé comme il l'assure lui-même.

«Avec l'âge on s'apaise un peu»