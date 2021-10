Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Amine Harit envoie un message fort sur son arrivée à Marseille !

Publié le 1 octobre 2021 à 14h45 par A.M.

Arrivé quelques heures après la fermeture du mercato, Amine Harit s'exprime sur son choix de rejoindre l'OM qu'il considère comme l'un des plus grands clubs en Europe.

Très actif cet été, l'OM l'a même été après le mercato. En effet, Amine Harit, la dernière des 11 recrues du club phocéen, a débarqué quelques heures après la fermeture du marché des transferts. Et pour cause, alors que la masse salariale de l'OM était contrôlée, les Marseillais devaient vendre afin d'équilibrer leur compte, ce qui n'a pas été fait. Par conséquent, Pablo Longoria a du compter sur l'effort de certains joueurs qui ont accepté de baisser leur salaire afin qu'Amine Harit vienne à l'OM. Et l'ancien Nantais ne regrette rien.

«C'est l'un des plus grands clubs d'Europe pour moi»