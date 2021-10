Foot - OM

OM : Sampaoli évoque un nouveau format de Coupe du Monde !

Publié le 1 octobre 2021 à 14h49 par La rédaction mis à jour le 1 octobre 2021 à 14h50

Alors qu’il est question d’une possible instauration de la Coupe du monde tous les deux ans au lieu de quatre, Jorge Sampaoli n’est pas opposé à cette formule.