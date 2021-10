Foot - PSG

PSG - Malaise : Ce gros coup de gueule pour défendre Navas !

Publié le 3 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que tout le monde s'enflamme pour Gianluigi Donnarumma, Eric Rabesandratana réclame du respect pour Keylo Navas également.

« C'est vrai que nous avons deux numéros 1 dans les buts. C'est notre mentalité, même si un seul ne peut jouer. Mais au-delà de cela, il n'y a pas de hiérarchie avec un numéro 1, 2 ou 3. L'un jouera plus que l'autre, mais je pense que nous avons deux numéros 1 . » Mauricio Pochettino l'a confié en conférence de presse, il a décidé d'établir aucune hiérarchie entre ses gardiens. Et pourtant, après la prestation de Gianluigi Donnarumma contre Manchester City (2-0), beaucoup le voyait s'imposer comme le titulaire dans les buts du PSG. Mais Eric Rabesandratana demande du respect pour Keylor Navas.

«On doit garder un respect pour Navas»