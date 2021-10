Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino lâche ses vérités sur ce dossier sensible !

Publié le 2 octobre 2021 à 15h30 par Arthur Montagne

Confronté à un choix délicat avec ses gardiens lors de chaque match, Mauricio Pochettino se prononce sur sa gestion de Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Et il assure n'avoir aucune hiérarchie.

En recrutant Gianluigi Donnarumma, le PSG s'évite un casse-tête sur le très long terme, mais s'offre un sacré problème cette saison. En effet, Leonardo n'a pas voulu manquer l'opportunité d'attirer un gardien du niveau de l'international italien sans débourser la moindre indemnité de transfert. En fin de contrat avec l'AC Milan, le meilleur joueur du dernier Euro a donc rejoint le club de la capitale, et du haut de ses 22 ans, il pourrait bien s'installer durablement dans les buts parisiens. Mais avant de prendre le pouvoir définitivement, il faut faire face à Keylor Navas. Et pour cause, le portier costaricien sort de deux magnifiques saisons à Paris et a même récemment prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2024. Par conséquent, Mauricio Pochettino a dans son effectif deux des meilleurs gardiens du monde.

«Il n'y a pas de hiérarchie, nous avons deux numéros 1»