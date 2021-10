Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino lâche le verdict pour le retour de Sergio Ramos !

Publié le 2 octobre 2021 à 15h15 par A.D.

Depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos n'a pas joué la moindre minute sous la houlette de Mauricio Pochettino. Alors qu'il a retrouvé l'entrainement, l'ancien capitaine du Real Madrid n'est pas encore prêt pour Rennes, comme l'a annoncé le technicien parisien en conférence de presse.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Mais alors qu'il n'avait pas laissé derrière lui ses problèmes de blessure, l'ex-capitaine du Real Madrid n'a pas encore pu jouer le moindre match avec son nouveau club. De retour à l'entrainement, mais individuellement, Sergio Ramos devra encore patienter un peu avant de porter le maillot du PSG pour la première fois.

«On ne va pas donner la date de son retour, mais il continue de travailler»