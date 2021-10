Foot - PSG

PSG : Donnarumma, Navas… Les dés seraient bientôt jetés !

Publié le 2 octobre 2021 à 5h45 par Th.B.

Arrivé cet été libre de tout contrat en provenance du Milan AC, Gianluigi Donnarumma est en concurrence pour le poste de gardien de but du PSG avec Keylor Navas. Mais selon Roberto Mancini, Donnarumma devrait rapidement devenir numéro un.

Témoignant d’une opportunité en or de mettre la main sur Gianluigi Donnarumma (22 ans) qui a d’ailleurs été élu meilleur gardien du dernier Euro, Leonardo a profité de son ancienne situation contractuelle au Milan AC avec de le faire venir cet été sans verser la moindre indemnité de transfert au club rossoneri. Résultat ? Donnarumma impose une rude concurrence à Keylor Navas depuis le début de la saison bien que le Costaricien soit apparu à plusieurs reprises dans le onze de départ concocté par Mauricio Pochettino. Mais pour le sélectionneur de l’Italie Roberto Mancini, la donne devrait changer incessamment sous peu.

« Son séjour sur le banc de touche à Paris pourrait prendre fin bientôt »