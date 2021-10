Foot - PSG

PSG - Clash : Gros problème en vue dans le vestiaire de Pochettino !

Publié le 1 octobre 2021 à 13h30 par G.d.S.S.

Alors que la concurrence des gardiens bat son plein au sein du PSG entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Mauricio Pochettino refuse pour l’instant de définir une hiérarchie claire entre ses deux protégés. Ce qui pourrait finir par créer de sérieux problèmes en interne…

« Nous avons deux grands gardiens qui s'adaptent aux demandes du staff technique. Pour l'instant, nous sommes très contents. Chaque gardien veut jouer, mais on est au PSG, c'est un club spécial, avec des situations spéciales », indiquait encore cette semaine Mauricio Pochettino en conférence de presse sur la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma au PSG, expliquant donc clairement qu’aucun de ces deux profils n’était indiscutable, et les deux gardiens devraient donc continuer leur rotation d’un match sur deux dans les semaines à venir. Une situation qui n’a, pour l’instant, eu aucun impact sur leurs très bonnes performances dans les cages du PSG. Mais la situation pourrait rapidement se tendre entre les deux hommes…

« Ça va devenir un truc invivable »