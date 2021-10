Foot - PSG

PSG - Malaise : Navas, Donnarumma… Cette annonce troublante sur les gardiens !

Publié le 1 octobre 2021 à 12h45 par G.d.S.S.

Alors que la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma fait déjà beaucoup parler au PSG, Jérôme Alonzo est persuadé que la situation finira obligatoirement par se tendre entre les deux hommes.

Mauricio Pochettino n’a cessé de l’annonce ces dernières semaines, il refuse catégoriquement d’établir une hiérarchie claire entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, instaurant donc une alternance entre ses deux gardiens au PSG. Une situation qui semble tenir pour le moment, d’autant que les deux hommes rendent de très bonnes prestations lorsqu’ils sont alignés. Mais selon Jérôme Alonzo, ancien gardien du PSG, la concurrence va rapidement devenir ingérable entre Navas et Donnarumma…

« Ça va devenir invivable »