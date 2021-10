Foot - PSG

PSG : Mauricio Pochettino a enfin trouvé le nouveau Thiago Motta !

Publié le 1 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Aligné en position de sentinelle, Marco Verratti a brillé contre Manchester City (2-0). Une prestation qui n'est pas sans rappeler un certain Thiago Motta.

A l'occasion de la réception de Manchester City mardi en Ligue des Champions, le PSG a réussi à s'imposer notamment grâce au travail de son trio au milieu de terrain. Mauricio Pochettino avait notamment choisi d'aligner Marco Verratti devant la défense avec Idrissa Gueye et Ander Herrera devant lui. Et bien qu'il revenait de blessure, l'international italien a réussi une magnifique prestation qui fait penser à Stéphane Bitton que le PSG a peut-être bien trouvé son nouveau Thiago Motta.

«Marco Verratti, il y a du Thiago Motta en lui»