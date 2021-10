Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma, Navas... Pochettino est encore interpellé !

Publié le 1 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Alors que Mauricio Pochettino tente de trouver la meilleure solution avec ses gardiens, Jérôme Rothen estime que Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma disputeront le même nombre de matches.

Cet été, le PSG n'a pas hésité à sauter sur l'occasion qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma qui a débarqué libre en provenance de l'AC Milan. L'international italien a débarqué avec le statut de meilleur joueur du dernier Euro, mais Keylor Navas sort d'une excellente saison avec le PSG, ce qui offre un sacré casse-tête à Mauricio Pochettino. Pour le moment, le technicien argentin arrive à jongler entre ses deux portiers en leur offrant régulièrement du temps de jeu par le biais d'une alternance. Mais Jérôme Rothen pense qu'il n'y a pas de concurrence entre Navas et Donnarumma et que les deux joueront le même nombre de matches.

«Il n’y a pas de concurrence, Pochettino est obligé de couper le temps de jeu de ses gardiens en deux»