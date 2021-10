Foot - PSG

PSG : Cette énorme annonce sur Lionel Messi !

Publié le 1 octobre 2021 à 3h15 par A.M.

Buteur contre Manchester City, Lionel Messi est encore très loin de son meilleur niveau comme l'annonce Damien Degorre.

De retour de blessure après avoir raté deux matches, Lionel Messi était titulaire contre Manchester City mardi, et il n'a pas déçu. En effet, le sextuple Ballon d'Or a inscrit son premier but depuis son arrivée au PSG. Un but crucial puisqu'il a permis aux Parisiens de sceller leur victoire face aux Citizens . Et encore, comme l'explique Damien Degorre, journaliste de L'Equipe , ce n'est que le début puisque Lionel Messi est loin de son meilleur niveau.

«Ça montre un peu tout le talent d’un joueur qui aujourd’hui n’est qu’à 30 ou 40% de son aptitude physique»