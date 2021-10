Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma, Navas... Mancini affiche une certitude !

Publié le 1 octobre 2021 à 20h45 par A.M.

Sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini se montre convaincu du fait que Gianluigi Donnarumma serait prochainement le titulaire dans les buts du PSG.

Avec l'arrivée libre de Gianluigi Donnarumma, Mauricio Pochettino est obligé de jongler entre deux gardiens de grand talent puisque Keylor Navas est toujours présent dans l'effectif du PSG. Pour le moment, les deux portiers se partagent les buts parisiens avec un léger avantage Costaricien qui a disputé huit rencontres contre trois pour l'ancien de l'AC Milan. Mais il faut toutefois rappeler que Gianluigi Donnarumma a repris l'entraînement plus tard après avoir remporté l'Euro avec l'Italie cet été. Et surtout, le natif de Castellammare di Stabia était titulaire pour les deux plus gros matches du PSG jusque-là à savoir contre l'OL (2-1) et Manchester City (2-0). Pour son premier match en Ligue des champions, Gianluigi Donnarumma a d'ailleurs impressionné contre les Citizens . Ce qui doit rassurer en Italie.

«Son séjour sur le banc de touche à Paris pourrait prendre fin bientôt»