PSG : La prédiction de Deschamps sur Mbappé pour le Ballon d’or !

Publié le 1 octobre 2021 à 17h45 par Th.B.

Sélectionneur de l’Équipe de France et donc entraîneur de Kylian Mbappé avec les Bleus, Didier Deschamps s’est montré plutôt optimiste quant aux chances de l’attaquant du PSG de rafler le Ballon d’or au cours de sa carrière.

En l’espace d’un peu plus de quatre ans, Kylian Mbappé (22 ans) s’est déjà bâti un gros palmarès que ce soit en club ou en sélection et également d’un point de vue personnel puisqu’il a été élu meilleur joueur de la saison en Ligue 1 avec le PSG via les trophées UNFP, sans oublier titre de Golden Boy. Alors forcément, de par ses qualités et ses statistiques, il est déjà question d’un potentiel sacre de l’attaquant dru PSG pour le Ballon d’or à terme. Et pour le sélectionneur de l’Équipe de France, Mbappé devrait finir par mettre la main sur la récompense ultime pour un joueur de football.

« Oui, probablement »