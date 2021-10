Foot - PSG

PSG - Clash : Ça va bientôt péter dans le vestiaire ?

Publié le 2 octobre 2021 à 2h30 par La rédaction

En décidant d’instaurer une alternance entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Mauricio Pochettino prend un énorme risque aux yeux d’un ancien gardien du PSG qui tire la sonnette d’alarme.

Auteur d’une prestation XXL mardi soir en Ligue des Champions contre Manchester City (2-0), Gianluigi Donnarumma ne s’est pas pour autant assuré une place de titulaire. En effet, Mauricio Pochettino a déjà annoncé qu’il n’y aurait pas de hiérarchie claire avec Keylor Navas dans les cages du PSG, et les deux gardiens vont donc se partager le temps de jeu. Mais cette alternance est un risque considérable aux yeux de Jérôme Alonzo, ancien joueur du PSG, qui a exprimé son point de vue dans les colonnes du Parisien.

« Ça va devenir un truc invivable »