Foot - PSG

PSG - Malaise : Donnarumma offre un casse-tête à Pochettino !

Publié le 2 octobre 2021 à 3h30 par A.M.

Très bon contre Manchester City, Gianluigi Donnarumma va être difficile à sortir du onze de départ comme l'explique Christophe Lollichon.

Confronté depuis le début de saison à la gestion de ses gardiens de but, Mauricio Pochettino ne doit pas être déçu de leurs prestations. Et pour cause, Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma répondent parfaitement aux attentes. Titularisé contre Manchester City (2-0), l'Italien a même réussi un excellent match, ce qui ne va pas faciliter le choix de l'entraîneur du PSG comme l'explique Christophe Lollichon, responsable des gardiens de buts à Chelsea.

«C’est un match qui va rajouter son lot de questionnements au staff et à l’entraîneur»