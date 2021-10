Foot - PSG

PSG : Une polémique inattendue au PSG… à cause de la météo ?

Publié le 3 octobre 2021 à 11h45 par H.G.

Alors que le PSG a du se déplacer Rennes par la route plutôt que par les airs comme d’habitude, cette situation n’aurait pas été du gout de tout le monde.

Le moins que l’on puisse dire est que les joueurs du PSG se souviendront de ce match contre le Stade Rennais comptant pour la neuvième journée de Ligue 1, et ce alors même que la rencontre n’a pas débuté (coup d’envoi à 13h). En effet, en raison des conditions météorologiques, Paris a du délaisser la voie des airs pour son déplacement en Bretagne et privilégier celle de la route. Les Parisiens sont donc arrivés samedi soir dans la soirée au compte-goutte à Rennes. Cela a donné lieu a une photo virale de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi, les deux hommes s’arrêtant dans une supérette à Trappes pour faire des courses et immortaliser l’instant devant l’un des rayons.

Certains joueurs du PSG n’ont pas vraiment apprécié le voyage à Rennes