PSG - Malaise : Donnarumma a gagné son bras de fer avec Navas !

Publié le 2 octobre 2021 à 17h30 par A.C.

Arrivé cet été au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma pourrait bien avoir gagné sa bataille avec Keylor Navas.

A seulement 22 ans, Gianluigi Donnarumma a déjà une carrière bien remplie. Il faut dire qu’il a été lancé dans le grand bain par Siniša Mihajlović à seulement 16 ans et est devenu en quelques mois un cadre de l’AC Milan, son club formateur. Avec le déclin de la carrière internationale de Gianluigi Buffon, les portes de la Squadra Azzurra se sont également ouvertes pour lui et désormais, Donnarumma est un titulaire indiscutable de l’équipe de Roberto Mancini. Il l’a d’ailleurs montré cet été, avec un titre de meilleur joueur d’un Euro remporté par les Italiens. Mais tout a basculé avec son arrivée au Paris Saint-Germain. Pour la première fois depuis très longtemps, Donnarumma a du s’asseoir sur le banc des remplaçants et regarder Keylor Navas débuter tous les matchs du début de saison. Pour le moment, l’Italien n’a eu que trois titularisations à se mettre sous la dent, avec tout de même une très belle prestation face à Manchester City (2-0), en Ligue des Champions.

La véritable aventure parisienne de Donnarumma commence maintenant !