PSG : Mbappé, Neymar, Messi... Les vérités de Pochettino sur ce choix fort !

Publié le 3 octobre 2021 à 17h10 par A.D.

Pour le déplacement au Stade Rennais, Mauricio Pochettino a aligné d'entrée son quatuor infernal, composé de Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria. Alors que le PSG s'est incliné 2-0, le technicien argentin a expliqué que son choix n'avait rien à voir avec le résultat.

Ce dimanche après-midi, Mauricio Pochettino a titularisé ses quatre fantastiques en attaque : Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria. Toutefois, ce choix n'a pas du tout payé, puisque le PSG a perdu face au Stade Rennais et n'a pas inscrit le moindre but malgré son armada offensive (2-0). Présent en conférence de presse après la rencontre, Mauricio Pochettino est revenu sur son choix et a laissé entendre qu'il n'allait pas renoncer à l'idée d'aligner Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar et Angel Di Maria ensemble prochainement.

«Je ne pense pas qu'on puisse analyser le résultat par rapport à un système»