PSG : La tristesse de Pochettino après Rennes !

Publié le 3 octobre 2021 à 15h25 par La rédaction

Après 8 victoires en 8 matchs de Ligue 1, le PSG s’est incliné ce dimanche contre Rennes (2-0). De quoi attrister Mauricio Pochettino.