PSG : Le nouveau Neymar fait l’unanimité !

Publié le 4 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Bien plus actif dans le travail défensif, Neymar est salué pour son nouvel état d'esprit avec le PSG comme le souligne Tripy Makonda.

Contre Manchester City, Neymar a été l'un des joueurs qui a le plus couru avec un total de 11km parcourus. Un statistique impressionnante qui en dit long sur la motivation du numéro 10 du PSG qui n'a jamais hésité à faire un gros travail défensif afin de garantir l'équilibre de l'équipe comme le soulignait Mauricio Pochettino en conférence de presse : « Je ne vois pas de nouveaux rôles pour Neymar. C'est une nouvelle saison, il y a des nouvelles circonstances, et les joueurs doivent s'adapter. Il a besoin de marquer et créer offensivement. Mais il fait un super début de saison, on est très content avec lui. Il fait un travail défensif très important pour nous qui permet à l'équipe d'avoir un bon équilibre ». L'ancien joueur du PSG, Tripy Makonda, est également sous le charme de ce nouveau Neymar.

Neymar encensé pour son travail défensif