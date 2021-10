Foot - PSG

PSG : Messi, Neymar, Mbappé... Aulas prévient clairement le PSG !

Publié le 4 octobre 2021 à 0h15 par D.M.

Président de l'OL, Jean-Michel Aulas espère rivaliser cette saison avec le PSG, mené par son incroyable trio offensif composé de Lionel Messi, de Kylian Mbappé et de Neymar.

Le PSG a connu son premier faux-pas en championnat cette saison. Quelques jours après sa victoire en Ligue des champions face à Manchester City (2-0), le club parisien s’est incliné face à Rennes (2-0), et ce malgré la présence sur la pelouse de Lionel Messi, mais aussi de Kylian Mbappé et de Neymar. Un trio offensif impressionnant, qui pourrait faire des dégâts en Ligue 1 cette saison. Mené par ces joueurs, le PSG compte déjà six points d’avance sur son dauphin, Lens. L’OL, qui aspire à concurrencer la formation parisienne, est déjà distancé.

« On va voir si on peut faire quelque chose de bien »