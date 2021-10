Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Gros malaise en interne avec Neymar !

Publié le 4 octobre 2021 à 8h15 par G.d.S.S. mis à jour le 4 octobre 2021 à 8h20

Prolongé jusqu’en juin 2026 par le PSG au printemps dernier, Neymar aurait suscité de nombreuses interrogations au sein du club de la capitale sur la longue durée de ce nouveau contrat. Et les critiques sont en train de prendre tout leur sens avec ses récentes prestations…

Le 8 mai dernier, après plusieurs mois de négociations intenses en coulisses, le PSG officialisait la prolongation tant attendue de Neymar. L’attaquant brésilien de 29 ans, devenu la tête de gondole du projet QSI depuis son transfert record en 2017 pour 222M€, est désormais engagé jusqu’en juin 2026, et le10sport.com vous a même révélé en exclusivité qu’il existait une année optionnelle dans ce nouveau bail pouvant ainsi lier Neymar jusqu’en juin 2027 avec le PSG. Un contrat pour le moins colossal…

Le contrat de Neymar a surpris au PSG

Et L’Equipe a révélé dans ses colonnes du jour un fait surprenant à ce sujet dans ses colonnes du jour, puisqu’au sein-même du PSG, certains voix s’étaient élevées en interne pour faire part de leur étonnement quant à cette proposition. En effet, Neymar n’a que périodiquement fait parler tout son génie depuis son arrivée au PSG, trop souvent miné par les blessures, et certains membres du club de la capitale semblent donc très surpris qu’il ait eu droit à un nouvel engagement d’une aussi longue durée. Une situation qui peut donc provoquer un malaise, d’autant qu’avec son statut, la prolongation de Neymar était censé susciter beaucoup plus d’enthousiasme au Camp des Loges…