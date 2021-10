Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette terrible révélation sur le feuilleton Neymar !

Publié le 3 octobre 2021 à 20h45 par A.D.

Alors que son contrat arrivait à terme le 30 juin 2022, Neymar a étendu son bail de quatre saisons, soit jusqu'en 2026, avec le PSG. Une durée qui en aurait surpris plus d'un à Paris.

Lors de l'été 2017, le PSG a réalisé l'immense exploit d'arracher Neymar au FC Barcelone, et ce, pour la modique somme de 222M€. Après avoir fait péter la clause libératoire de la star brésilienne, le club parisien lui a fait signer un contrat de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2022. Et alors qu'il lui restait un peu plus d'un an d'engagement, Neymar a renouvelé son contrat avec le PSG. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 10 du PSG a rempilé pour quatre saisons, soit jusqu'au 30 juin 2026, et avec en prime une option d'une année supplémentaire. Toutefois, cette durée serait jugée trop longue pour certains au PSG.

Des doutes au PSG pour la durée du contrat de Neymar ?