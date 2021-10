Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha doit-il faire tapis sur Erling Braut Haaland ?

Publié le 3 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Le PSG pourrait se laisser tenter par l’option Erling Braut Haaland qui est d’ailleurs la piste numéro une des décideurs du Paris Saint-Germain en cas de départ de Kylian Mbappé l’été prochain. Et alors que le PSG ne jurerait que par l’attaquant du Borussia Dortmund selon la presse transalpine, Leonardo doit-il tout miser sur Haaland selon vous ? C’est notre sondage du jour !

Kylian Mbappé a entamé sa cinquième saison au PSG cet été. Et bien que le Paris Saint-Germain ait répondu à ses demandes au sujet du projet sportif auquel l’attaquant parisien ne cessait de faire référence la saison passée lorsqu’on lui demandait où en était sa prolongation de contrat, le départ de Mbappé semblerait se concrétiser en juin prochain. En effet, son contrat arrivera à expiration au terme de la saison et le champion du monde tricolore semblerait être déterminé à rejoindre le Real Madrid grâce à son potentiel futur statut d’agent libre. Le PSG garderait espoir de prolonger son contrat comme RMC Sport l’a confié samedi et comme le directeur sportif Leonardo l’assurait au micro de Canal+ à la mi-septembre. Le 25 août dernier, le10sport.com vous dévoilait en exclusivité qu’en cas de départ de Mbappé à l’intersaison, Robert Lewandowski était le favori des décideurs du PSG. Le mercato ayant fermé ses portes et l’unique solution pour Kylian Mbappé de quitter le club étant de partir libre l’été prochain, l’option numéro une se nomme Erling Braut Haaland. Et la presse transalpine a confirmé la tendance.

Haaland ou rien pour le PSG ?