Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Mbappé, Haaland… Benzema donne son feu vert pour le mercato !

Publié le 3 octobre 2021 à 6h00 par Th.B.

Dans la lignée de ses choix sur le marché ces dernières années, le Real Madrid devrait encore tenter d’accueillir des jeunes talents pour évoluer un moment au Real Madrid et les dossiers Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland vont dans ce sens. Un projet validé par Karim Benzema.

Depuis quelques années à présent, le Real Madrid privilégie les pépites sur le marché des transferts et mise donc sur l’avenir. En attestent les transferts de Vinicius Junior, de Rodrygo Goes, d’Eder Militao ou plus récemment d’Eduardo Camavinga, qui n’est toujours âgé que de 18 ans et qui a déposé ses valises au Santiago Bernabeu à l’intersaison. Et à en croire la presse, le président Florentino Pérez prévoirait de poursuivre sur cette même lancée en bouclant notamment les énormes coups Kylian Mbappé (22 ans) et Erling Braut Haaland (21 ans) à la prochaine intersaison. La bonne solution si l’on en croit Karim Benzema qui salue cette politique sportive.

Pour Benzema, le Real doit continuer à investir sur les jeunes