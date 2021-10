Foot - Real Madrid

Real Madrid : La grande annonce de Benzema sur son retour en Bleu !

Publié le 2 octobre 2021 à 10h00 par A.D.

Après plus de cinq ans d'absence, Karim Benzema a retrouvé les Bleus pour l'Euro. Interrogé ce samedi, le buteur du Real Madrid s'est livré une nouvelle fois sur son grand retour en équipe de France.

Ecarté du groupe France pendant plus de cinq ans, Karim Benzema a fait son grand retour pour l'Euro. Très performant depuis son rapatriement, le buteur du Real Madrid met tout le monde d'accord. Et alors que le Final 4 de la Ligue des Nations va débuter mercredi, Karim Benzema a profité de l'occasion pour se livrer sur son grand retour en équipe de France.

«Je suis revenu pour gagner un titre avec l'équipe de France»