Mercato - Real Madrid : Les vérités de Karim Benzema sur son avenir !

Publié le 2 octobre 2021 à 8h30 par A.D.

Arrivé à l'été 2009, Karim Benzema fait le plus grand bonheur du Real Madrid depuis plus de 12 ans. Interrogé sur son avenir, l'international français a fait passer un message fort.

Etincelant sous les couleurs de l'OL, Karim Benzema a tapé dans l'oeil du Real Madrid. A tel point que le club merengue a déboursé environ 35M€ à l'été 2009 pour l'arracher à Jean-Michel Aulas. Au Real Madrid depuis plus de 12 ans, Karim Benzema ne se voit pas faire ses valises de si tôt. Et malgré ses 34 ans en décembre, le buteur français ne se fixe aucune limite. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Karim Benzema a lâché ses vérités sur son avenir.

«Je prends année après année, avec l'objectif de rester au top»