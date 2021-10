Foot - PSG

PSG - Clash : Raymond Domenech tacle Neymar !

Publié le 5 octobre 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Critiqué de toute part depuis sa mauvaise performance à Rennes dimanche, Neymar n’a pas rendu sa meilleure copie de l’année avec le PSG. Et Raymond Domenech a lui aussi critiqué l’attaquant brésilien…

« Comment juger la prestation de Neymar ? De la même façon, que quand on gagne contre Manchester City, c'est une question collective. Là aussi. Le premier responsable c'est moi », lâchait Mauricio Pochettino dimanche après la défaite concédée par le PSG à Rennes (0-2), et l’entraîneur argentin a donc tenté de protéger Neymar qui a rendu une pâle copie durant cette partie. Mais de leur côté, les observateurs n’ont pas manqué de critiquer le numéro 10 brésilien du PSG, à commencer par un certain Raymond Domenech.

« Neymar n’est pas bon ! »