PSG - Polémique : Di Maria bientôt inquiété par le fisc espagnol ? La réponse !

Publié le 4 octobre 2021 à 17h15 par La rédaction

Avec l'arrivée de Lionel Messi au PSG, Angel Di Maria voit sa place être grandement menacée dans le onze de Mauricio Pochettino. Et comme si cela n'était pas suffisant, l'Argentin pourrait être la cible d'une sale affaire économique.

Depuis l’arrivée de Lionel Messi, Angel Di Maria a fait les frais des choix de Mauricio Pochettino. Avec les présences de Kylian Mbappé et Neymar, l’Argentin se trouve logiquement être celui écarté au sein de l’attaque parisienne. S’il a pu profiter des blessures et du manque de ryhtme de la Pulga pour le moment, l’ancien du Real Madrid voit sa place être grandement menacée dans le onze titulaire du technicien argentin. Et comme si cela n’était pas suffisant, l’ailier droit de 33 ans devrait être la cible d’une opération visant à dévoiler des entorses aux lois économiques.

Plus de 8M€ manipulés pour exploiter ses droits d’image