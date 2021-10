Foot - PSG

PSG : La grosse anecdote de ce protégé d'Aulas sur Lionel Messi !

Publié le 3 octobre 2021 à 23h45 par A.D.

Lors du choc entre le PSG et l'OL, Bruno Guimaraes ne rencontrait pas Lionel Messi pour la première fois. Interrogé sur ses retrouvailles avec La Pulga, le milieu de terrain brésilien a raconté une belle anecdote.

Depuis son arrivée au PSG, Lionel Messi provoque l'hystérie des supporters et impressionne les joueurs de Ligue 1. Pensionnaire de l'OL, Bruno Guimaraes fait partie des footballeurs qui sont totalement sous le charme de La Pulga . Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , le milieu de terrain des Gones a raconté une énorme anecdote sur ses retrouvailles avec Lionel Messi lors du dernier choc entre le PSG et l'OL.

«Il m'a donné beaucoup de confiance avec ce geste»