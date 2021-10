Foot - PSG

PSG - Malaise : La guerre est déclarée en interne entre Messi et Mbappé !

Publié le 5 octobre 2021 à 14h45 par B.C.

Arrivé cet été au PSG, Lionel Messi est encore en phase d’adaptation dans la capitale. Alors que Kylian Mbappé s’est réjoui de l’arrivée de l’Argentin, la relation entre les deux hommes serait compliquée en interne.

Libre de tout contrat après l’échec des négociations avec le FC Barcelone, Lionel Messi a pris le chemin du PSG lors du dernier mercato estival. L’occasion pour lui de retrouver son ami Neymar et de faire la connaissance de Kylian Mbappé. Depuis, la relation entre les trois hommes est analysée de près par les médias, et ces derniers ont souhaité envoyer un message fort il y a quelques jours en partageant une photo d’eux sur les réseaux sociaux. « Je savoure chaque instant à côté de lui. Il ne faut jamais oublier que ça reste un privilège. C'est quelqu'un qui aime le foot. Il parle avec tout le monde, il essaie de s'intégrer à sa manière, même s'il est un peu timide. Mais sur le terrain, il n'est pas timide », s’est réjoui Kylian Mbappé dans un entretien publié par L’Équipe ce mardi.

« Mbappé en a marre de Messi »