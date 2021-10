Foot - PSG

PSG - Malaise : Les confessions de Donnarumma sur ses débuts mouvementés…

Publié le 5 octobre 2021 à 6h15 par Th.B.

Au coeur des rumeurs quant à son temps de jeu et la concurrence avec Keylor Navas au PSG, Gianluigi Donnarumma a profité de la trêve internationale et de son passage face à la presse pour faire un point sur ces spéculations.

Depuis le début de la saison, Gianluigi Donnarumma livre un constant bras de fer à Keylor Navas pour une place de titulaire dans les buts du PSG. En attestent les quatre dernières rencontrées disputées par le leader de la Ligue 1. Coach du PSG, Mauricio Pochettino a fait le choix d’aligner dans son onze de départ Navas contre Metz et Montpellier et Donnarumma pour la réception de Manchester City en Ligue des champions et le déplacement à Rennes dimanche. Cette concurrence a engendré de nombreuses rumeurs sur un mal-être de l’Italien et d’un potentiel départ. Des spéculations que Gianluigi Donnarumma avait déjà réfuté la semaine dernière après la victoire parisienne sur City (2-0), et le portier en a remis une couche ces dernières heures.

Donnarumma nie tout «problème»