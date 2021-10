Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Donnarumma se livre sur ses premières semaines à Paris !

Publié le 4 octobre 2021 à 16h30 par G.d.S.S.

Recruté libre par le PSG cet été, Gianluigi Donnarumma vit déjà une aventure mouvementée au Parc des Princes avec sa concurrence directe avec Keylor Navas. Le gardien italien s’est confié sans détour sur la question et lâche tout sur son intégration au sein du club de la capitale.

Après être arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC en juin dernier, Gianluigi Donnarumma a donc finalement opté pour le PSG pour poursuivre sa carrière. Un choix risqué de la part du gardien italien puisque Keylor Navas, titulaire indiscutable à ce poste depuis deux ans au Parc des Princes, affiche un gros niveau de jeu et a même prolongé son contrat jusqu’en juin 2024 en avril dernier avec le PSG. D’ailleurs, à ce jour, Mauricio Pochettino refuse d’établie une hiérarchie claire entre Navas et Donnarumma, et il a mis ses deux gardiens en alternance au PSG. Une situation qui ne suscite pour autant aucun regret à l’ancien portier du Milan AC…

« Tout va bien se passer »

Interrogé en conférence de presse ce lundi alors qu’il se trouve actuellement en stage avec la sélection italienne, Gianluigi Donnarumma a fait le point sur sa situation un peu spéciale depuis son arrivée au PSG et n’affiche aucune crainte pour son avenir : « Il n'y a pas de problème. Je suis à Paris pour jouer, c'est normal d'avoir certaines de ces choses ici au début. Je suis là pour jouer et je suis sûr que tout ira bien, je n'ai aucun problème pour l'équipe nationale. Je continue mon chemin, j'espère que tout va bien se passer », lâche Donnarumma, qui paraît donc très serein au sujet de sa concurrence avec Keylor Navas au PSG.

Donnarumma vit un rêve avec les stars du PSG