PSG - Clash : Les vérités de Mbappé sur ses insultes contre Neymar !

Publié le 5 octobre 2021 à 10h15 par T.M.

Lors de la rencontre PSG-Montpellier, une polémique a éclipsé le résultat : les insultes de Kylian Mbappé contre Neymar. Un coup de gueule sur lequel est revenu l’international français.

Jusqu’à présent, c’était l’amour fou entre Neymar et Kylian Mbappé. Mais comme toute relation, il y a des hauts et des bas. Et il y a quelques jours, une énorme polémique a éclaté. En effet, lors de la rencontre entre le PSG et Montpellier, alors que le Français avait été remplacé dans les dernières minutes, sur le banc de touche, il s’est lâché sur son coéquipier, lui reprochant son individualise. « Ce clochard, il ne me fait pas la passe », a lâché Mbappé alors que les caméras étaient braquées sur lui.

« Ce sont des choses qui arrivent tout le temps dans le foot »