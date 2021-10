Foot - PSG

PSG : Messi, Neymar… Donnarumma se livre sur les stars du projet QSI !

Publié le 4 octobre 2021 à 15h45 par La rédaction

En ayant rejoint le PSG cet été, Gianluigi Donnarumma se retrouve au sein d'un effectif XXL rempli de stars. Une bonne chose selon le jeune gardien de 22 ans.

Entre Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé ou encore Sergio Ramos, le Paris Saint-Germain ne manque pas de gros noms dans son effectif pléthorique. Des joueurs de grande envergure qui pourraient en impressionner plus d'un. De son côté, Gianluigi Donnarumma savoure le fait d'évoluer au milieu de ces stars du ballon rond. L'Italien compte bien s'améliorer sur tous les plans grâce à ses coéquipiers.

« S'entraîner avec tous ces champions vous aide à grandir à la fois sur le plan humain et footballistique »