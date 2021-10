Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland… Le Real Madrid prépare une opération légendaire !

Publié le 5 octobre 2021 à 17h45 par Th.B.

Dans le viseur du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland serait attendu du côté du Real Madrid avec l’attaquant parisien l’été prochain.

Le PSG espèrerait trouver un accord avec Kylian Mbappé au sujet de sa prolongation de contrat. Cependant, comme l’attaquant du Paris Saint-Germain l’a laissé entendre lors de son entretien avec L’Équipe , un départ au Real Madrid serait toujours une possibilité et le club merengue était sa seule destination possible cet été. Néanmoins, le Real Madrid ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin et prévoirait de recruter à la fois Mbappé et Erling Braut Haaland, piste privilégiée par le PSG en cas de départ de son attaquant comme le10sport.com vous l’a révélé en août dernier.

Le Real Madrid veut Mbappé ET Haaland